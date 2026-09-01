El "As de Midtjylland": Así informaron los medios ingleses el fichaje de Osorio en Crystal Palace
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Darío Osorio se transformó en incorporación de Crystal Palace, escuadra a la que arriba cedido desde Midtjylland en el cierre del mercado en Europa. El volante chileno despertó el inmediato análisis de medios británicos, que catalogaron su fichaje como un movimiento de emergencia tras perder a Malick Fofana.
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