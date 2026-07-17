10:29 - | Debido a la caída de un árbol sobre las vías en el tramo comprendido entre las estaciones El Salto y Quilpué, el servicio de Tren Limache-Puerto opera de manera transitoria con una frecuencia reducida de aproximadamente 30 minutos #EFEInforma | 10:10hrs.



Debido a la caída de un árbol sobre la vía entre El Salto y Quilpué, el servicio se encuentra operando de manera transitoria con una frecuencia aproximada de 30 minutos.



Los trenes circulan por una sola vía entre ambas estaciones, mientras nuestros%u2026 pic.twitter.com/hkfnMZ4oKs — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026

10:24 - | Despliegue de ayuda en Penco: se alista el ingreso de personal para aplicar la ficha FIBE a los damnificados, mientras se espera el arribo del Presidente Kast a la zona afectada por la catástrofe

10:23 - | Se reportan rodados y remociones en masa al interior del Valle de Elqui debido a las intensas lluvias

10:22 - | Destrucción de comercio en Coquimbo: en el sector costero de Peñuelas, las marejadas y ráfagas destruyeron por completo la discoteca y restaurante OVO, sin registrarse personas lesionadas

10:21 - | Coquimbo: en la playa La Herradura encalló una barcaza producto del fuerte viento y las marejadas

10:19 - | Carabineros mantiene bajo control los tres sectores de acceso al Campamento Ribera del Río Mapocho (Talagante) para evitar reingresos de riesgo

10:18 - | El municipio de Talagante dispuso tres albergues. Uno de los recintos, la Escuela Manuel Rodríguez, ya se encuentra completamente lleno, mientras que el Liceo Grecia y el Liceo Bicentenario aún cuentan con capacidad

10:15 - | Campamento Ribera del Mapocho (Talagante): El caudal del río ha aumentado al menos tres veces su nivel normal, amenazando a un asentamiento censado por Carabineros con 600 viviendas y cerca de 2.000 personas

10:08 - | Región Metropolitana: Se han registrado más de 30 milímetros de agua y se proyecta que el total alcance hasta los 90 milímetros

09:58 - | En la Región Metropolitana, el foco está en el río Mapocho, donde se realizó una evacuación preventiva -descrita por el Presidente Kast como "pseudo voluntaria- de personas instaladas en asentamientos irregulares en el lecho del río, con perímetro custodiado por Carabineros y personal militar

09:56 - | Coquimbo es la región donde se concentra la mayor atención de Senapred para la jornada: ya se registran 158 personas aisladas por la activación de quebradas en varias comunas, y el organismo proyecta que el peak de intensidad del sistema frontal -según la Dirección Meteorológica- se presentará hoy en esta región, junto con el tramo hasta O'Higgins

09:56 - | Según Senapred, hay 466 personas albergadas -la mayoría por evacuaciones preventivas de asentamientos precarios en la Región Metropolitana-, 158 aisladas (principalmente en Coquimbo por activación de quebradas), cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 en evaluación

09:48 - | Persisten además cortes de suministro eléctrico: de 600.000 clientes sin luz durante la noche se bajó a 300.000 esta mañana, con más de 2.600 cuadrillas desplegadas en el país

09:47 - | El balance que entregó a primera hora de este viernes la directora de Senapred, Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio cuenta de 79 damnificados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins

09:46 - | Los fallecidos son un trabajador al que se le cayó un árbol cuando estaba despejando una carretera en el Biobío; un hombre que se resbaló y cayó al suelo mientras estaba limpiando las canaletas en el tejado de su casa en La Araucanía y otro hombre que sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

09:44 - | A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast, en ruta hacia el Maule y el Biobío, defendió la respuesta del Gobierno y detalló que liderará reuniones operativas con los gabinetes regionales y alcaldes de las zonas más damnificadas