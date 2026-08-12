12:21 - | Alrededor de 20.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico en la Región de Arica y Parinacota debido a las complicaciones generadas por las lloviznas

12:21 - | A raíz de los estragos provocados por las precipitaciones en la zona, las autoridades confirmaron la suspensión de clases en seis establecimientos educacionales de la Región de Arica y Parinacota

12:20 - | La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por lluvias leves a moderadas que afectan al litoral de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Se proyecta que las precipitaciones alcancen entre 0,5 y 2 milímetros de agua caída en la zona costera.

21:45 - | "Tras una evaluación inicial, estas personas presentaban signos de deshidratación y de hipotermia, por lo que fueron rescatadas y trasladadas al Cesfam de San Pedro de Atacama para su atención y evaluación médica", detalló el funcionario policial

21:44 - | El mayor Cristián Hidalgo detalló que "tres personas adultas que se encontraban con dificultades para descender desde el sector de Sairecabur debido a problemas técnicos en sus vehículos. Ante esta situación, especialistas de montaña y efectivos GOPE se desplazaron hasta el lugar, logrando ubicar a las personas"

21:44 - | Carabineros de San Pedro de Atacama debió rescatar a tres personas que habían ascendido a la montaña en el sector Sairecabur

15:54 - | "La medida rige en todos los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de la región. Tiene como principal objetivo resguardar la seguridad y bienestar de las comunidades educativas, considerando las condiciones meteorológicas y los efectos de las precipitaciones", destacó la autoridad regional

15:54 - | La seremi Yoris Rojas detalló que "informamos a todas las comunidades educativas de la Región de Atacama que hemos ampliado la suspensión de clases para el jueves 13 y viernes 14 de agosto debido al sistema frontal que afecta a la región"

15:54 - | La suspensión de clases en la Región de Atacama se extenderá a este jueves y viernes, confirma la seremi de Educación

14:38 - | Clases suspendidas en Mejillones debido a fuertes vientos y tormentas de arena. Ruta B-245 permanece cerrada para evitar el "turismo de emergencia" hacia la cordillera.

14:37 - | Ricardo Munizaga, Director de Senapred Antofagasta, advierte sobre el avance del frente: "Tenemos ya proyecciones de algunas columnas que vienen con alta intensidad... se van a estar desarrollando en el sector costero"

14:37 - | Corte total de la Ruta 5 Norte a la altura de Pan de Azúcar (Chañaral) por activación de quebrada Las Bombas. Autoridades llaman a respetar las alertas SAE de evacuación de inmediato.

14:37 - | Situación crítica en la Región de Atacama por activación de quebradas. Delegada Sofía Cid confirma: "Tenemos siete albergues habilitados en la región con 67 personas albergadas". Se mantiene monitoreo en ríos Salado, Copiapó y Huasco.

12:17 - | Esta es una lluvia muy cordillerana, explica Sáez

12:16 - | Las tormentas eléctricas continuarán al interior de Tarapacá, al sur de Antofagasta y en la Región de Atacama hacia El Salvador y Diego de Almagro

12:16 - | "El Niño es un dolor de cabeza", advierte Eduardo Sáez

12:14 - | Para la Región Metropolitana se espera que el sistema frontal llegue a finales de la próxima semana

12:10 - | El meteorólogo Eduardo Sáez comenta en Cooperativa que para el jueves se espera que bajen las precipitaciones, aunque se prevé un nuevo sistema frontal para la próxima semana en la zona norte del país

11:23 - | Se solicita evacuar sector Villa Prat, por activación de quebrada de La Plaza, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. %u26A0%uFE0F ¡ATENCIÓN! EVACUA sector Villa Prat, por activación de quebrada de La Plaza,

en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/7pkHbmjc4H — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

11:22 - | Reportan anegamientos en sectores de Tierra Amarilla y Diego de Almagro, además de peligro de aluvión en Chañaral y tormentas eléctricas en la zona cordillerana de Atacama.

11:22 - | Ordenan evacuar de forma preventiva la localidad de El Tránsito en Alto del Carmen (provincia del Huasco) tras la activación de la quebrada De la Plaza. %u26A0%uFE0F¡ATENCIÓN! EVACUA localidad El Tránsito, por activación quebrada de La Plaza, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/fbT3bAZFMt — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026