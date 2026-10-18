Ante la vigencia de una alerta amarilla por precipitaciones intensas proyectadas entre lunes y miércoles, la Municipalidad de Vicuña activó este domingo el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia liderada por el alcalde Mario Aros para desplegar cuadrillas de emergencia y monitorear sectores rurales ante el inminente riesgo de activación de quebradas y cortes de conectividad.

"Llamamos a la precaución de todas las personas que, si tienen que salir, salgan, pero con mucha precaución, y las personas que no tengan que salir, no salgan, porque en definitiva eso nos va a ayudar a poder manejar mejor la emergencia", señaló el jefe comunal.

Desde el municipio reiteraron también el llamado a la comunidad a no concurrir a cauces naturales ni riberas de ríos, atender las recomendaciones oficiales y resguardar la seguridad de las familias ante posibles aumentos súbitos de caudal.

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