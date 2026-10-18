Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.3°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo

Alerta amarilla en Vicuña: Municipio coordinó plan de emergencia por nuevas precipitaciones

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: ATON/referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Ante la vigencia de una alerta amarilla por precipitaciones intensas proyectadas entre lunes y miércoles, la Municipalidad de Vicuña activó este domingo el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia liderada por el alcalde Mario Aros para desplegar cuadrillas de emergencia y monitorear sectores rurales ante el inminente riesgo de activación de quebradas y cortes de conectividad.

"Llamamos a la precaución de todas las personas que, si tienen que salir, salgan, pero con mucha precaución, y las personas que no tengan que salir, no salgan, porque en definitiva eso nos va a ayudar a poder manejar mejor la emergencia", señaló el jefe comunal.

Desde el municipio reiteraron también el llamado a la comunidad a no concurrir a cauces naturales ni riberas de ríos, atender las recomendaciones oficiales y resguardar la seguridad de las familias ante posibles aumentos súbitos de caudal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados