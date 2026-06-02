Tras un martes en el que los termómetros marcaron cifras por sobre lo esperado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó el panorama para los días venideros, marcados por la estabilidad térmica pero con predominio de cielos cubiertos.

"En general en la zona central lo que vemos es el predominio de la nubosidad hasta el viernes. Vamos a tener esta abundante nubosidad, las temperaturas mínimas se van a mantener en torno a los 5-7 grados y las máximas van a estar entre los 16 y los 18 grados Celsius”, explicó el meteorólogo Elio Brufort en entrevista con Cooperativa.

Sin embargo, según el experto, "para el fin de semana estamos esperando que cambie esta condición de cielo nublado, varíe a nubosidad parcial para el sábado y despejado para el domingo”.

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