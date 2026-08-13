CUT cuestiona modificaciones a Ley Karin: No compartimos la forma que tiene el gobierno

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó la preparación de un nuevo reglamento de aplicación de la Ley Karin, que busca optimizar el proceso de denuncias de casos de acoso, maltrato y violencia en el trabajo.

Tras el anuncio del Ejecutivo, la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Karen Palma, aseveró que "hemos sido categóricos en reconocer que la implementación de la Ley Karin ha tenido dificultades para los trabajadores y trabajadoras para el proceso de denuncias, pero hoy día hemos dicho con claridad que no compartimos la forma que tiene el gobierno de dar solución a esta problemática y que pasa por condicionar a los trabajadores y en particular a las trabajadoras para hacer sus denuncias".

"Hoy día el poner filtros, el generar externalizaciones de servicios, no garantiza que de verdad erradiquemos la violencia y el acoso del mundo laboral", recalcó.

Ante esto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, replicó que "respecto a las críticas, siempre hay diferencias de opinión, nosotros tenemos la puerta al diálogo absolutamente abierta, sesionamos todos los meses en el Consejo Superior Laboral, donde conversamos con el mundo sindical representado por la CUT, con el mundo empresarial representado por la CPC y vamos a seguir conversando, pero eso no nos puede evitar avanzar".

"Obviamente siempre es bueno tener puntos de acuerdo y de encuentro, pero nosotros tenemos que avanzar para solucionar los problemas de implementación de esta ley", insistió.

Avances en "Modo empleo"

El gobierno valoró este jueves los avances del plan "Modo empleo", que busca generar 50 mil puestos nuevos de trabajo antes del mes de octubre, tras la realización de una mesa interministerial.

El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, detalló que "respecto a Sence, hoy hay poquito menos de 20 mil postulaciones, que son empleos, y ya al 15 de julio están formalizados. Subdere tiene más de 300 proyectos, 380 proyectos con alcaldes funcionando, que van a generar alrededor de seis mil empleos".

"Sercotec está trabajando para echar a andar su plan y finalmente la novedad es que hemos tomado a la ministra de Desarrollo Social y el Fosis va a encargarse de cuatro mil nuevos empleos", agregó.