Gestión de Mesa Regional por el Empleo genera más de mil puestos de trabajo en Los Lagos

La Mesa Regional por el Empleo ha generado los primeros mil puestos de trabajo en la Región de Los Lagos desde su lanzamiento en julio, tras el desarrollo de diversas instancias de coordinación orientadas a impulsar acciones concretas que contribuyen a ese objetivo.

La Delegación Presidencial de Los Lagos informó que se han articulado diferentes acciones en conjunto con la oficina regional de Subdere, el Gobierno Regional de Los Lagos, municipalidades, y seremis de Trabajo, Previsión Social, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Economía y Desarrollo Social.

De acuerdo con las cifras consolidadas del trabajo desarrollado por la Mesa Regional por el Empleo, se han generado un total de 1.138 nuevos puestos de trabajo en la región.

De ellos, 272 plazas corresponden a las impulsadas a partir de 22 proyectos en ejecución impulsados por el MOP; 110 a puestos generadas en 18 proyectos de municipios financiados por Subdere; 656 a nuevos puestos generados en obras de proyectos del Ministerio de Vivienda; y 61 empleos que se crearon a partir de subsidios laborales gestionados desde el Sence.

"Esperamos que esos números puedan incrementarse en las próximas semanas, cuando se totalice el proceso de asignación de los 875 cupos del subsidio laboral gestionado por Sence. En la región, 561 empresas solicitaron este subsidio para más de 1.000 trabajadores", explicó el secretario ejecutivo de la Mesa Regional por el Empleo, Fernando Barría.

El plan de acción de la Mesa Regional por el Empleo contempla un mayor despliegue en terreno para las próximas semanas, con contacto directo con empresas y gremios, además del seguimiento de proyectos e iniciativas que apuntan a la generación de más puestos de trabajo.