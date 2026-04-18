40 horas: Gobierno dice que la DT dio "certezas", pero oposición las ve contrarias al espíritu de la ley

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, aseguró que los dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT) para regular segunda etapa de la reducción de la semana laboral a 40 horas entregan "certeza" para evitar "abusos", mientras que la oposición y sectores sindicales alegan que éstos van "contra el espíritu de la ley" aprobada durante la Administración Boric.

Los mentados reglamentos son dos: el primero fija reglas supletorias en caso de que no exista acuerdo entre empleador y trabajador para adecuar la nueva duración del horario de trabajo.

El segundo dictamen, en tanto, aborda el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, que permite excluir del límite de jornada a trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a fiscalización superior inmediata.

"La DT, a través de estos dictámenes, está entregando algo muy importante -que estamos tratando de impulsar como Gobierno en todas nuestras políticas públicas-, que es el concepto de certeza", explicó Rosende.

Según indicó el subsecretario, ambos dictámenes "refuerzan que el mecanismo principal para implementar esta reducción de jornada es el acuerdo entre las partes, algo que parece se había olvidado anteriormente, pero también establece reglas claras cuando ese acuerdo no existe, permitiendo aplicar la ley de una manera concreta y correcta".

"Se avanza en algo que creemos es clave: que la normativa se aplique en base a la realidad del trabajo y no solo al contrato, evitando abusos con esto", enfatizó.

Desde el oficialismo, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) coincidió con la postura del Ejecutivo: "La certeza es muy importante en materia de aplicación de la ley y, en particular, en las relaciones laborales. Encontramos muy positivos los dos dictámenes que ha establecido la DT respecto de quiénes se encuentran o se podrían encontrar dentro de la aplicación del artículo 22", indicó.

"La aplicación de las 40 horas en su nueva extensión también, a través de un dictamen, se ha establecido con claridad cómo se va a aplicar y se le ha dado una mayor flexibilidad", añadió el parlamentario.

Oposición: "Son bien preocupantes"

Desde la oposición, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) calificó los reglamentos de la DT como "bien preocupantes, porque son contrarios a la ley y a su espíritu".

"Eso, a mi juicio, tiene que ser revisado. Por eso, voy a solicitar en la Comisión de Trabajo que se invite al director (David Oddó). Lo que tiene que hacer el director es simplemente interpretar según el espíritu de la norma y, en este caso, no lo está haciendo", cuestionó la legisladora.

El proceso de reducción de la jornada laboral continuará el domingo 26 de abril, cuando pase de 44 a 42 horas. Seguirá gradualmente hasta el año 2028. (FOTO: ATON).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, cuestionó los eventuales efectos de la implementación del dictamen referente al artículo 22 de la ley.

"No permite regularización de horas, pues no le permite a los trabajadores tener horas extras; y deja en el limbo el tema de la colación, de los servicios básicos que puedan tener los trabajadores", reprochó.