O'Higgins volvió al triunfo en Liga a costa de la UC y sumó confianza para la Libertadores

El delantero chileno Bastián Yáñez lideró la vuelta al triunfo de O'Higgins ante Universidad Católica al anotar el único tanto del encuentro disputado en el Estadio El Teniente por la sexta fecha de la Liga de Primera.

