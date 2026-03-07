El "gol de camarín" de Romero permitió el festejo de Colo Colo ante Audax
Publicado:
Colo Colo celebró la vuelta al triunfo ante Audax por la sexta fecha de la Liga de Primera de la mano de Maximiliano Romero que marcó el solitario gol del encuentro a los cuatro minutos.
