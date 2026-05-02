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Incendio devasta edificio residencial en el centro de Valparaíso

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Un incendio afecta este sábado a un edificio residencial en el centro de Valparaíso, generando un intenso trabajo de equipos de emergencia y provocando alarma en la comunidad.

Según se informó, el siniestro generado en la intersección de Independencia con Edwards ha movilizado a al menos 10 carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y dos unidades de apoyo logístico.

Durante el trabajo en el lugar, voluntarios lograron rescatar al menos a dos personas desde el inmueble, que sido destruido en su tercer y cuerto piso.

Como medida de seguridad para los equipos que combaten el fuego, se implementó un corte de agua en la zona afectada.

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