Incendio devasta edificio residencial en el centro de Valparaíso
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Un incendio afecta este sábado a un edificio residencial en el centro de Valparaíso, generando un intenso trabajo de equipos de emergencia y provocando alarma en la comunidad.
Según se informó, el siniestro generado en la intersección de Independencia con Edwards ha movilizado a al menos 10 carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y dos unidades de apoyo logístico.
Durante el trabajo en el lugar, voluntarios lograron rescatar al menos a dos personas desde el inmueble, que sido destruido en su tercer y cuerto piso.
Como medida de seguridad para los equipos que combaten el fuego, se implementó un corte de agua en la zona afectada.
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