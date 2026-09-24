Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.8°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Mercado a un Metro": El programa que impulsa a emprendedoras en el tren subterráneo

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con más de 1.100 ferias realizadas el último año y una nueva etapa formativa para 64 productoras junto a AIEP y la Universidad Finis Terrae, el programa "Mercado a un Metro" de Metro de Santiago dispone módulos gratuitos de venta en estaciones de alto flujo para microemprendedoras -prioritariamente mujeres jefas de hogar- en coordinación directa con municipios, Sercotec y FOSIS.

"Este es un programa que apunta a poder disponer espacios para que emprendedoras, sobre todo mujeres -emprendedores también, pero sobre todo mujeres-, puedan comercializar sus productos en estaciones de Metro", afirmó en Cooperativa el subgerente de Relaciones con la Comunidad de Metro de Santiago, Eduardo Martínez.

La iniciativa, operativa desde 2019, permite que creadores, artesanos y manualistas comercialicen sus productos frente a millones de pasajeros diarios, asegurando estándares de calidad y focalización social en comunas como El Bosque, La Granja, Estación Central, Pudahuel y Lo Prado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados