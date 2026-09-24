Con más de 1.100 ferias realizadas el último año y una nueva etapa formativa para 64 productoras junto a AIEP y la Universidad Finis Terrae, el programa "Mercado a un Metro" de Metro de Santiago dispone módulos gratuitos de venta en estaciones de alto flujo para microemprendedoras -prioritariamente mujeres jefas de hogar- en coordinación directa con municipios, Sercotec y FOSIS.

"Este es un programa que apunta a poder disponer espacios para que emprendedoras, sobre todo mujeres -emprendedores también, pero sobre todo mujeres-, puedan comercializar sus productos en estaciones de Metro", afirmó en Cooperativa el subgerente de Relaciones con la Comunidad de Metro de Santiago, Eduardo Martínez.

La iniciativa, operativa desde 2019, permite que creadores, artesanos y manualistas comercialicen sus productos frente a millones de pasajeros diarios, asegurando estándares de calidad y focalización social en comunas como El Bosque, La Granja, Estación Central, Pudahuel y Lo Prado.

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