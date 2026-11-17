En la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Macarena González, líder de Diversidad, Equidad e Inclusión de Metro de Santiago, conversó con Cooperativa sobre el reforzamiento de medidas contra el acoso y la violencia de género al interior del servicio de transporte público.

González precisó que se renovó el convenio con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, firmado en 2021, con la intención de "reforzar las capacitaciones, las comunicaciones y toda la ruta de protección de las mujeres en un espacio de fácil acceso como es la red de Metro de Santiago".

El acuerdo no solo permite la difusión de las campañas del Gobierno en las estaciones, sino también impulsa la formación de los trabajadores para "la atención y derivación oportuna de cualquier tipo de situación de violencia de nuestra red. Desde el 2019 contamos con un fono gratuito, el 1488, dispuesto para nuestras pasajeras y pasajeros".

"Asimismo, agregó que “estamos con más de 250 hoy día vigilantes privados de una dotación de 800; estamos cercanos al 30% de participación de mujeres en áreas de seguridad, un esfuerzo también que permite dar mayor contención, entendimiento y escucha".

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