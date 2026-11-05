Metro de Santiago abre votación para elegir uno de los murales de la futura Línea 7
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La futura Línea 7 del Metro de Santiago contará con 21 murales, uno de los cuales será escogido mediante votación popular, mientras otras siete serán elegidas por un jurado especial. La iniciativa, denominada «Ruta del Encuentro: 21 Murales para Encontrarnos», es impulsada por la Corporación 3xi y Metro de Santiago, y contempla tres categorías: Incluirnos, Inspirarnos e Innovarnos. Las propuestas disponibles para votar se pueden revisar en el sitio oficial del proyecto.
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