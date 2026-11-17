En diálogo con Cooperativa Deportes, Benjamín Miranda, periodista de Ciper Chile, detalló el reportaje que revela millonarias transferencias entre sociedades ligadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y los controladores de Huachipato y Ñublense, Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky, respectivamente, apuntando a que los vínculos financieros "existían mucho antes de la entrada de Sartor al fútbol".

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