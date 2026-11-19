En su última rueda de prensa en China antes de partir rumbo a Japón, el Presidente José Antonio Kast desestimó la interpelación anunciada por el PPD contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el deterioro económico y laboral del país, y la controversia en torno al titular de Agricultura, Jaime Campos, que rechazó ofrecer disculpas por celebrar que, producto de las lluvias que afectaron a los huertos, los chilenos "este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos".

"Usted me va a disculpar, pero yo veo avances. ¿En qué está el ministro Quiroz? Debatiendo el Presupuesto. ¿Cómo le ha ido al ministro Quiroz en la discusión del Presupuesto? Bien. ¿Qué está haciendo el ministro Campos? Abriendo mercados. Algunos se concentran en detalles; nosotros nos concentramos en lo grande", afirmó el Mandatario.

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