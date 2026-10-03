Los buses de Red Movilidad volvieron a circular este sábado por el eje Bandera en un tramo de 1,6 kilómetros entre las calles San Diego y General Mackenna, poniendo fin a casi 13 años de uso exclusivamente peatonal mediante una intervención municipal de 1.249 millones de pesos que elimina desvíos de hasta dos kilómetros en el centro de Santiago.

Los trabajos ejecutados por el municipio contemplaron la reparación de baldosas, la recuperación estructural del paso bajo nivel, la limpieza de quioscos, el destape de sumideros, faenas de hidrolavado, reposición de mobiliario urbano y la instalación de nuevas medidas de seguridad vial.

Bajo el nuevo esquema de diseño, el transporte público transita de manera confinada por una pista única de 3,5 metros de ancho.

Este orden permite que aproximadamente el 75% del ancho de la vía continúe reservado exclusivamente para el tránsito de peatones, la instalación de terrazas gastronómicas y la dinámica comercial histórica del sector.

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