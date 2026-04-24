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La IA es el motor de la nueva semaforización en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: vrchh, unsplash.com
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Chile se encuentra en un proceso de actualización de su normativa de semaforización, la cual no sufría cambios profundos desde hace 30 años.

Pedro Vidal, secretario ejecutivo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), explicó a Lo Que Queda del Día que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) es el pilar fundamental de esta modernización, estructurándose en tres niveles estratégicos: la sensorización avanzada mediante cámaras que automatizan el conteo de flujos, la toma de decisiones automatizada para ajustar los tiempos de verde en tiempo real y el análisis de datos masivos (Big Data) para identificar y resolver congestiones recurrentes.

Una de las innovaciones más destacadas es el proyecto "Green Light", desarrollado en conjunto con Google, que utiliza algoritmos de IA para proponer ajustes de pocos segundos en las intersecciones, logrando una optimización global de los tiempos de espera sin comprometer la seguridad vial. 

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