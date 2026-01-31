En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, hacemos un recuento de la temporada que se termina y destacamos algunos momentos que nos llevaron a abordar grandes temas.

Por ejemplo, repasamos la relaciones de los vecinos al momento de vivir en un condominio y las dificultades de vivir en comunidad; y el trabajo colaborativo entre un parque del Serviu en la comuna de Alto Hospicio (Región de Tarapacá) y el Cesfam del sector.

