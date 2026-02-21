Andrés Benedetto, gerente de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), conversó con Cooperativa sobre el panorama actual de los siniestros forestales en todo el país, registrándose un total de 17 activos desde la Región Metropolitana a La Araucanía.

El experto explicó que se activó el Botón Rojo desde Maule a Biobío, el que tiene como finalidad "decir dónde está la mayor probabilidad de que ocurra un incendio, quiere decir que cualquier acción que tú hagas -esto generalmente es de noviembre a finales de febrero o hasta marzo- va a provocar un incendio".

"El llamado es a que esto se puede evitar, a que tomando las medidas de prevención las personas podemos bajar los incendios forestales. Llevamos desde el 1 de noviembre a hoy 3.200 incendios en todo Chile. Es un número muy alto. Por lo tanto, las medidas son a no utilizar el fuego cuando no corresponde y a no quemar basura (porque tenemos muchos siniestros esto, que es una práctica súper usual en las zonas rurales)", apuntó.

