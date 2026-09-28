Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Astronomía

Tras su primer viaje orbital: Starship amerizó con éxito frente a costas de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La misión concluyó sin problemas, aunque SpaceX acortó su recorrido, pues inicialmente estaba previsto que diera unas seis vueltas al planeta por cerca de 10 horas.

Finalmente, la nave reingresó alrededor de tres horas después del lanzamiento, y sin que la compañía detallara cuántos giros logró completar.

Tras su primer viaje orbital: Starship amerizó con éxito frente a costas de Chile
 SpaceX

La misión de este lunes es un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La nave Starship de SpaceX amerizó con éxito este lunes en el océano Pacífico, frente a las costas de Chile tras su primer viaje orbital, y después de que la empresa decidiera reducir su recorrido, ya que inicialmente estaba previsto que realizara unas seis vueltas al planeta por cerca de 10 horas.

La nave despegó hacia las 8:49 hora del este de EE.UU. (misma hora en Chile), en su decimocuarta prueba desde el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, y reingresó en torno a las 11:58, unas tres horas después, sin que la compañía haya detallado cuántas vueltas logró completar.

"Amarizaje confirmado. ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de la Starship!", celebró la empresa de Elon Musk.

La misión estaba diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra.

Durante el vuelo, Starship también logró desplegar con éxito 26 satélites V3 en órbita sostenida, por lo que estos nuevos dispositivos han pasado a integrarse a nivel operativo en la constelación Starlink, la subsidiaria de telecomunicaciones de SpaceX.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían amerizado en el Índico tras seguir deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública, y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy es un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Los expertos recalcaron que llegar a una órbita, pero especialmente, poder permanecer en ella dependía de la velocidad que conservara la nave, no tanto de la altura alcanzada.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada