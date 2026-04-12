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Congreso Futuro: El primer satélite chileno desarrollado íntegramente en una región

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Antofagasta en Órbita
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En una nueva edición de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos con Héctor Tello, director del proyecto "Antofagasta en órbita", iniciativa que contempla el diseño, construcción e integración del primer satélite chileno desarrollado íntegramente en una región.

También hablamos con la doctora Priscilla Brebi, investigadora de la Universidad de la Frontera, quien profundizó acerca de su trabajo especializado en entender la resistencia a tratamientos del cáncer y el desarrollo de nuevas terapias.

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