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Congreso Futuro: La nueva ley de Transferencia Tecnológica en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa (FOTO: Pexels)
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En esta nueva edición de Congreso Futuro de Cooperativa, abordamos la contingencia ambiental por contaminación en Santiago y el éxito de convocatoria de la Feria Antártica Escolar 2024.

También conocimos detalles de la nueva Ley de Transferencia Tecnológica, que facilita el emprendimiento de investigadores públicos al eliminar trabas de propiedad en startups.

Además, abordamos un análisis geológico sobre cómo las variaciones del suelo en Atacama provocaron daños estructurales diferenciados tras un sismo de magnitud 6,4.

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