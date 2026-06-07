En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos con el académico Edson Bustos respecto al Observatorio Nutricional desarrollado por Nestlé, Ipsos y la Universidad Finis Terrae, que reveló que uno de cada cuatro adolescentes en Chile sufre problemas de salud mental ligados a su peso.

También hablamos con María Inés Díaz, jefa de la carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la Universidad Bernardo O’Higgins, quien entregó detalles sobre un estudio que advierte que nuestro país está perdiendo glaciares de manera acelerada.

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