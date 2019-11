La alegría de Ingrid Silva, una bailarina de ballet brasileña, se viralizó en redes sociales y demostró un serio problema de diversidad racial en su arte. La joven, que forma parte del Dance Theatre of Harlem de Nueva York, mostró que durante años debió pintar su calzado antes de cada espectáculo para que coincidiera con su piel, lo que le tomaba tiempo y dinero. "¡LLEGARON! Durante los últimos 11 años, siempre he pintado mis zapatillas de punta para que coincidan con mi color de piel. ¡Y finalmente ya no tendré que hacerlo! FINALMENTE", escribió.

