13:24 - | En cifras oficiales a partir de las 18:00 horas de ayer y las 07:00 horas de este jueves fueron 262 los automovilistas que no pudieron ingresar a la Región de Valparaíso y fueron regresados a Santiago.

12:09 - | Piñera: La crisis del coronavirus no ha terminado, su momento más álgido está aún por delante #CooperativaEnCasa

12:08 - | Presidente Piñera: El mensaje no es de triunfalismo, pero sí de tranquilidad #CooperativaEnCasa

12:06 - | Piñera: "Nos hemos preparado en forma muy temprana y por eso no queremos caer en alarmismos"

12:05 - | "No hay ningún triunfalismo por parte del Gobierno", asegura Piñera #CooperativaEnCasa

11:59 - | Presidente Piñera destaca cuarentena flexible que "no se hace al azar, se hace en base a un plan de trabajo" #CooperativaEnCasa

11:55 - | Piñera fustigó a quienes no respetan los cordones sanitarios: Los estamos identificando y los vamos a sancionar #CooperativaEnCasa

09:19 - | Rector UC, Ignacio Sánchez, por carta de Abraham Santibáñez: Es un tema muy personal, una actitud muy generosa, pero no todos deben pensar igual, sino que es una voluntad personal

09:11 - | [En vivo] Rector UC, Ignacio Sánchez por "última cama": Llegamos a la conclusion que la decision no debe ser personal sino de un grupo de médicos

07:56 - | [En vivo] Alcalde de Puente Alto, Germán Codina: Hay gente que no tiene la tecnologia para sacar los salvoconductos, no queremos que alguien tenga problemas por no tener un smartphone