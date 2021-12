Brooke Barclay, una joven de Reino Unido, se volvió viral en TikTok porque su vientre no se ve abultado, pese a estar embarazada. La mujer contó que tiene 32 semanas de gestación y espera a su segundo hijo, mientras que su apariencia es debido a que tiene el útero inclinado: "Nadie en mi trabajo creía que estaba embarazada. No me preocupó porque también tuve la barriga pequeña en mi primer embarazo. Soy alta, mi torso es más amplio y tiene más espacio para el bebé", dijo a Daily Mail la joven de 21 años, quien tuvo que combatir contra troleos online: "La gente me dijo mentirosa o que no comía nada. Muchos pensaron que conocían mi cuerpo más que yo misma. Todos tenemos cuerpos distintos y no significa que no sea saludable".

