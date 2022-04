Tamika Cleggett pasó un tremendo susto cuando, poco antes de su matrimonio, un centro estético le tiñó las cejas por error y provocó una reacción alérgica que le hinchó todo el rostro. La joven australiana contó a The Sun que se "veía como un alien" y pensó en cancelar la boda, ya que tuvo que quedar dos días hospitalizada. "Al principio me picaba, pero después empezó a arder. Estuve completamente ciega por 24 horas", aseguró. Los hechos ocurrieron en 2016, pero ahora Cleggett decidió compartir su historia con una serie de fotos en TikTok y la ya clásica canción "Oh No".

