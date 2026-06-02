IA para pymes: Gobierno anunció 22 cursos gratuitos y cambios a la ley de pago a 30 días

Karlfranz Koehler, subsecretario de Economía, detalló en Cooperativa el plan para modernizar pymes mediante inteligencia artificial, destacando la disponibilidad de 22 cursos gratuitos para que los emprendedores optimicen su gestión y competitividad nacional, y anunció cambios a la ley de pago a 30 días.

En conversación con Esa es La Idea, la autoridad subrayó la alianza con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) para actualizar "Digitaliza tu Pyme" y explicó que estas herramientas son una "tremenda oportunidad" para automatizar tareas administrativas, permitiendo que los microempresarios se enfoquen en el crecimiento estratégico de sus diversos proyectos comerciales.

Sobre la ley de pago a 30 días, Koehler anunció reformas para proteger a los pequeños negocios: "Trasladaremos el costo de la mora al deudor", afirmó, asegurando que los intereses se liquiden automáticamente al cancelar facturas pendientes, evitando trámites judiciales o demandas adicionales.

Asimismo, el subsecretario presentó el "pagaré electrónico" para agilizar el financiamiento mediante firmas digitales avanzadas, que busca "simplificar el acceso al crédito eliminando barreras burocráticas", apuntando a la importancia de la digitalización de trámites municipales y bancarios.

Finalmente, Koehler subrayó que el Gobierno ampliará los beneficios tributarios de la Ley I+D para quienes posean contabilidad simplificada, permitiendo que más innovadores utilicen sus gastos tecnológicos como crédito fiscal, fortaleciendo una matriz productiva moderna, eficiente y adaptada a los actuales desafíos globales.