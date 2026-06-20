En SuperGeek en Cooperativa conversamos con Cristóbal Soto, gerente general de CS Byte, sobre el auge de los computadores reacondicionados en Chile. El experto explicó por qué un equipo de generaciones anteriores puede ofrecer un rendimiento más que suficiente para las pequeñas y medianas empresas, además de los importantes ahorros que permiten las licencias oficiales de Microsoft para equipos reacondicionados. Una apuesta por la economía circular que busca derribar los mitos sobre los computadores usados.

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