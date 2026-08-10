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Michael Clark negó haber nombrado a los directores de Azul Azul: Es totalmente un error

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Michael Clark rechazó que tuviera la facultad de designar a los actuales integrantes del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, y aseguró que esa atribución correspondía a Sartor Administradora de Fondos Privados. "Imputar que yo era el que nombraba a los directores es totalmente un error. De hecho, en la última junta, nadie votó por mí. Así de claro", afirmó a la salida del Centro de Justicia..

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