Michael Clark rechazó que tuviera la facultad de designar a los actuales integrantes del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, y aseguró que esa atribución correspondía a Sartor Administradora de Fondos Privados. "Imputar que yo era el que nombraba a los directores es totalmente un error. De hecho, en la última junta, nadie votó por mí. Así de claro", afirmó a la salida del Centro de Justicia..

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