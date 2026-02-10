Ciruelos en flor, símbolo de resiliencia que marca la Fiesta de la Primavera en China
Los ciruelos en flor, símbolo de resiliencia y renacimiento en la cultura china, son protagonistas de la Fiesta de la Primavera. En la aldea de Maihuayu, en el condado de Shexian, provincia de Anhui, numerosos turistas recorren los campos de flores de ciruelo que brotan en pleno final del invierno, desafiando el frío y anunciando la llegada de la nueva estación. Estas flores, asociadas tradicionalmente a la perseverancia ante la adversidad y a las "Cinco Bendiciones" (longevidad, riqueza, salud, virtud y una vida plena), decoran hogares y espacios públicos durante el Año Nuevo lunar, como un augurio de buena suerte y nuevos comienzos. Entre paisajes nevados y ramas rosadas, la escena resume el espíritu de la Fiesta de la Primavera: despedir las dificultades del año que termina y recibir, con esperanza, el ciclo que empieza.