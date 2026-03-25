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Lewis Hamilton en modo samurái: Visitó al coreógrafo de "Kill Bill"

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El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton aprovechó la previa del Gran Premio de Japón para visitar a Tetsuro Shimaguchi, experto en el manejo de la espada samurái y coreógrafo de la reconocida película "Kill Bill".

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