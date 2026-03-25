Con solitario gol de Giovanny Avalos (45+1'), Ñublense venció a Universidad Católica y logró en la segunda fecha su primera victoria en la Copa de la Liga. El resultado además permitió a los "Diablos Rojos" desplazar a los "Cruzados" de la cima del Grupo B, a la espera de lo que haga Cobresal ante Universidad de Concepción.

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