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Con cambio en el arco: La formación de Universidad Católica para enfrentar a Ñublense

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Este es el posible once de Universidad Católica que saltará a la cancha para enfrentar a Ñublense en Chillán, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El encuentro está programado para jugarse este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

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