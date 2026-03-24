Con cambio en el arco: La formación de Universidad Católica para enfrentar a Ñublense
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Este es el posible once de Universidad Católica que saltará a la cancha para enfrentar a Ñublense en Chillán, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El encuentro está programado para jugarse este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).
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