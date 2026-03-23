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La formación de Colo Colo para visitar a Deportes Concepción por la Copa de la Liga

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Este martes, Colo Colo se mide ante Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" a las 20:30 horas por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Esta será la probable formación de los "Albos".

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