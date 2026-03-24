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Presidente Kast inspeccionó avances del puente sobre el canal de Chacao

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El presidente José Antonio Kast visitó este martes la Región de Los Lagos, donde recorrió las obras del puente sobre el canal de Chacao, que unirá el continente con la isla de Chiloé.

En la actividad estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

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