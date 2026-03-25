Salvador Cordero comandó el triunfo de Coquimbo sobre Huachipato en la Copa de la Liga
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Coquimbo Unido desató su festejo en Talcahuano tras lograr su primer triunfo en la Copa de la Liga, con un triunfo por la mínima ante Huachipato, en la segunda fecha del Grupo A. El héroe de los piratas fue Salvador Cordero, autor del gol de la victoria.
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