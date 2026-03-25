Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Salvador Cordero comandó el triunfo de Coquimbo sobre Huachipato en la Copa de la Liga

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Coquimbo Unido desató su festejo en Talcahuano tras lograr su primer triunfo en la Copa de la Liga, con un triunfo por la mínima ante Huachipato, en la segunda fecha del Grupo A. El héroe de los piratas fue Salvador Cordero, autor del gol de la victoria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados