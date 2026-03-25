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Audax Italiano aguantó el despertar de Deportes La Serena en el segundo tiempo y se llevó un triunfo por 3-1 en la segunda fecha de la Copa de la Liga, resultado que lo sostuvo como líder del Grupo D con cosecha perfecta.
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