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El festejo de Audax por Copa de la Liga tras resistir los embates de La Serena

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Audax Italiano aguantó el despertar de Deportes La Serena en el segundo tiempo y se llevó un triunfo por 3-1 en la segunda fecha de la Copa de la Liga, resultado que lo sostuvo como líder del Grupo D con cosecha perfecta.

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