La tradicional fiesta de Fallas de Valencia reúne a turistas y españoles en las calles de la ciudad hispana, donde arte, cultura y gastronomía transforman a la urbe entre el 1 y 19 de marzo. Las también llamadas "fiestas josefinas" o "fiestas de San José", porque se celebran en honor de san José, llenan las calles de cocinerías, procesiones, desfiles de corpóreos e también fuegos artificiales.

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