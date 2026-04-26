Sawe, Kejelcha y Kiplimo completaron un histórico podio de récords en el Maratón de Londres
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El atletismo mundial vivió una jornada épica en el Maratón de Londres 2026. Sabastian Sawe (1:59:30) lideró un podio de leyenda donde los tres primeros lugares superaron el registro histórico que ostentaba Kelvin Kiptum. Mientras el keniano Sawe y el etíope Yomif Kejelcha (1:59:41) quebraron la barrera mítica de las dos horas, el uganés Jacob Kiplimo (2:00:28) cerró un podio donde todos corrieron más rápido que cualquier plusmarca anterior en la distancia estelar.
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