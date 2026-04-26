Con Hugo Catrileo en el podio: Las postales que dejó el Maratón de Santiago 2026
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En una multitudinaria jornada se desarrolló la edición 2026 del Maratón de Santiago, que recibió a profesionales, aficionados y familias en una fiesta del deporte con recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros sobre las calles de la capital. En esta última prueba, Hugo Catrileo selló con un bronce y María José Calfilaf fue premiada como la mejor atleta chilena.
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