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El festejo de Russell tras su ajustada victoria sobre los Red Bull en Bakú

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El británico George Russell (Mercedes) se alzó como ganador del GP de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú, con apenas 196 milésimas de ventaja por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuyo compañero Isack Hadjar cerró el podio.

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