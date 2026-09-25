La Fundación Presidente Sebastián Piñera realizó la primera entrega formal del archivo del exmandatario a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de la Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera, lanzada en conjunto en enero de este año. "Este hito permite avanzar en la preservación y el estudio de fuentes documentales vinculadas a la trayectoria del expresidente y a acontecimientos relevantes de la historia reciente del país", destacó la entidad.

La ceremonia se efectuó en el Gabinete de Archivos Presidenciales de la Biblioteca San Joaquín de la UC, oportunidad en la cual Magdalena Piñera Morel, hija del fallecido jefe de Estado y vicepresidenta de la fundación, entregó el material al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera.

Esta primera entrega reúne seis cajas con 760 piezas seleccionadas, entre documentos, objetos y libros. El trabajo previo de registro y digitalización permitirá resguardar los originales y facilitar la consulta de sus reproducciones digitales para fines de investigación.

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