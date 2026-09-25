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El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), marcó el mejor tiempo este viernes en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.
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