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Verstappen superó a Russell y a Hamilton en el último entrenamiento libre de Baku

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El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), marcó el mejor tiempo este viernes en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

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