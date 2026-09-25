Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.7°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La luchada clasificación de Colo Colo ante Audax por la Copa Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El joven volante Gedeón Díaz se estrenó en las redes y con ello encaminó la clasificación de Colo Colo a cuartos de la Copa Chile. Con un gol en su primera titularidad y, tras su debut en el duelo de ida, el jugador de nacionalidad chilena y venezolana marcó la única cifra de la serie en octavos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados