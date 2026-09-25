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El joven volante Gedeón Díaz se estrenó en las redes y con ello encaminó la clasificación de Colo Colo a cuartos de la Copa Chile. Con un gol en su primera titularidad y, tras su debut en el duelo de ida, el jugador de nacionalidad chilena y venezolana marcó la única cifra de la serie en octavos.
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