El joven volante Gedeón Díaz se estrenó en las redes y con ello encaminó la clasificación de Colo Colo a cuartos de la Copa Chile. Con un gol en su primera titularidad y, tras su debut en el duelo de ida, el jugador de nacionalidad chilena y venezolana marcó la única cifra de la serie en octavos.

LEER ARTICULO COMPLETO