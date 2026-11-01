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En andas por Verstappen y Hamilton: Los festejos de Antonelli tras ser campeón de la F1

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El italiano Andrea Kimi Antonelli celebró en el Autódromo "Hermanos Rodríguez" tras coronarse como el campeón más joven en los registros de la Fórmula 1. En el podio de la capital mexicana, el piloto de Mercedes fue alzado en andas por el vencedor Max Verstappen y por Lewis Hamilton, dos de los grandes campeones mundiales del deporte motor.

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