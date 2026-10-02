Verstappen lideró las prácticas libres en la previa del GP de Malasia
Publicado:
Fotos Destacadas
Sin Marcelino: La Roja llegó a Los Angeles para su amistoso con México
Concurso de perros gordos causa furor en redes sociales
Los memes apuntaron a Nico Córdova y sus métricas tras la caída de La Roja ante Estados Unidos
Fotos Recientes
Verstappen lideró las prácticas libres en la previa del GP de Malasia
Sin Marcelino: La Roja llegó a Los Angeles para su amistoso con México
Marcha de la Confech en la Alameda protagoniza incidentes y desvíos de tránsito
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes los entrenamientos libres para el aplazado Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia; en una jornada en la que marcó el mejor crono del día en la primera sesión, antes de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) encabezase la tabla de tiempos del segundo ensayo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados