El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes los entrenamientos libres para el aplazado Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia; en una jornada en la que marcó el mejor crono del día en la primera sesión, antes de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) encabezase la tabla de tiempos del segundo ensayo.

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