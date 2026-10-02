Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Verstappen lideró las prácticas libres en la previa del GP de Malasia

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes los entrenamientos libres para el aplazado Gran Premio de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia; en una jornada en la que marcó el mejor crono del día en la primera sesión, antes de que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) encabezase la tabla de tiempos del segundo ensayo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados