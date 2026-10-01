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Sin Marcelino: La Roja llegó a Los Angeles para su amistoso con México

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Luego de la salida del jugador Marcelino Núñez de la concentración, la selección llegó a Los Angeles, California, para disputar su amistoso con México, último de la gira por Norteamérica.

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