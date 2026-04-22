Los Spurs sufrieron la baja de Wembanyama por una conmoción y cayeron ante los Blazers
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San Antonio Spurs cayó ayer martes por 103-106 ante Portland Trail Blazers tras dejar escapar una ventaja de 14 puntos en un último cuarto sin Victor Wembanyama, quien tuvo que abandonar el partido por una conmoción cerebral.
Con este resultado la llave quedó 1-1 y ahora se traslada a Portland.
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